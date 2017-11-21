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ФХР приветствует новость о сокращении дисквалификации Зарипова

Хоккей

Федерация хоккея России прокомментировала новость о сокращении дисквалификации форварда Даниса Зарипова.

«Федерация хоккея России с радостью приветствует новость о сокращении дисквалификации нападающего Даниса Зарипова. Специалисты ФХР не сомневались, что трёхкратный чемпион мира и четырёхкратный обладатель Кубка Гагарина — честный и ответственный спортсмен, а все произошедшее — следствие неудачного стечения обстоятельств. ФХР желает Данису скорейшего возвращения в большой хоккей. Тренерский штаб сборной в ежедневном режиме отслеживает выступление кандидатов в национальную команду, и Зарипов, безусловно, также войдёт в их число», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву в ФХР.

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