ФХР приветствует новость о сокращении дисквалификации Зарипова

Федерация хоккея России прокомментировала новость о сокращении дисквалификации форварда Даниса Зарипова.



«Федерация хоккея России с радостью приветствует новость о сокращении дисквалификации нападающего Даниса Зарипова. Специалисты ФХР не сомневались, что трёхкратный чемпион мира и четырёхкратный обладатель Кубка Гагарина — честный и ответственный спортсмен, а все произошедшее — следствие неудачного стечения обстоятельств. ФХР желает Данису скорейшего возвращения в большой хоккей. Тренерский штаб сборной в ежедневном режиме отслеживает выступление кандидатов в национальную команду, и Зарипов, безусловно, также войдёт в их число», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву в ФХР.

Зарипов возвращается в хоккей! И будет играть в «Ак Барсе» 36-летний форвард может сыграть в КХЛ уже 23 ноября.