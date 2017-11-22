22 ноября у мемориала Аркадия Ивановича Чернышёва на Ваганьковском кладбище встретились ветераны московского «Динамо» Александр Мальцев, Владимир Мышкин, Владимир Голиков, Александр Пашков и многие другие заслуженные люди разных поколений столичного клуба.

Исполнительный директор «Ветеранов Динамо» Сергей Сидоровский начал этот импровизированный митинг короткой речью. Он поздравил всех болельщиков бело-голубых с 71-м днём рождения великого клуба, особенно подчеркнув роль присутствующих. Не обошёл Сидоровский стороной и непростую ситуацию, в которой оказались все ветераны московского «Динамо». Ведь впервые за много лет легендарные хоккеисты прославленного клуба оказались предоставлены сами себе и отныне выступают отдельной организацией. Но, как заявил Сидоровский, бело-голубые уже проходили через сложные времена и всегда понимали, что главной опорой клуба и сохранения истории являются их ветераны.

Также на митинге выступил Александр Пашков и первый президент московского «Динамо» Александр Стеблин, ряд других авторитетных динамовцев.

22 ноября «Динамо» исполнился 71 год. Датой основания хоккейного клуба «Динамо» Москва принято считать 22 ноября 1946 года. В первом чемпионате СССР по хоккею с шайбой победу одержали именно московские динамовцы.

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Ветераны московского «Динамо» провели митинг у мемориала Аркадия Чернышёва