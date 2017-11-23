«Нефтехимик» расторг контракт с защитником Чурляевым

Нижнекамский «Нефтехимик» по обоюдному соглашению сторон расторг контракт с защитником Михаилом Чурляевым, информирует официальный «твиттер» клуба.



Игрок в этом сезоне в числе командированных выступал в пермском клубе ВХЛ «Молот-Прикамье» и в 6 матчах набрал 1 (0+1) очко. В Континентальной хоккейной лиге 28-летний хоккеист не выступал с сезона-2011/12, когда он провёл 21 матч за «Автомобилист» из Екатеринбурга. Также в его активе восемь игр в составе магнитогорского «Металлурга».



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