Печников: термину «Ночная хоккейная лига» 20 лет, он родился в Удмуртии

Тренер каменского «Авангарда» Алексей Печников рассказал об истории термина «Ночная хоккейная лига».



«Нынче 20 лет термину „Ночная хоккейная лига“. Он родился именно у нас в республике, в 1997 году. Ведущая спортивная газета уральского региона писала: „Удмуртия опять отличилась, в пику заокеанской NHL создала свою НХЛ. Работяги собираются после смены и гоняют шайбу“. Четыре команды начинали это дело: „Автолидер“, „Аспэк“, „ГАИ“ и „Купол“. В следующий сезон добавились „Газовик“, „Нефтяник“, „Век“. Ох, я им гол забил, памятный. Курьёз, конечно. Защитник по лицевому борту выбрасывал, а шайба в стык зацепилась и до второго оборонца не дошла. Я подхватил — за ворота, к штанге, и тут же кистями — там она. У „Века“ за бортиком стоял легендарный Абрамов – только руками всплеснул: „Да как так, от колхозника этакий ляпсус пропустили“, — цитирует Печникова официальный сайт лиги.

Бахмутов: пришло время Ночной лиге расти не только вширь, но и вглубь Любительский хоккей в России продолжает набирать обороты.