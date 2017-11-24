«Лада» одолела «Северсталь» и прервала серию поражений

«Лада» одержала победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью». Встреча, проходившая в Тольятти, завершилась со счётом 3:2, для команды Артиса Аболса эта победа стала первой в последних пяти играх.

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Александр Мерескин вывел гостей вперёд уже на второй минуте игры, но до перерыва «Лада» отыгралась усилиями Кирилла Капустина. Во второй двадцатиминутке Александр Щербина сделал счёт 2:1 в пользу «сталеваров», но Никита Филатов восстановил равенство, а в концовке третьего периода Денис Зернов забросил третью шайбу в ворота Юлиуса Гудачека.

Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.