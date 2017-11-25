Первой звездой дня в НХЛ стал форвард «Нью-Джерси» Бойл, который борется с раком

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги определил трёх лучших хоккеистов завершившегося игрового дня.



Первой звездой стал нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Брайан Бойл, забросивший шайбу в матче с «Ванкувер Кэнакс» (3:2). Игрок продолжает играть, несмотря на борьбу с раком.



Второй звездой признан вратарь «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне, отразивший все 34 броска по своим воротам в игре с «Сент-Луис Блюз» (0:2).



Замкнул тройку лучших форвард «Даллас Старз» Тайлер Сегин, оформивший хет-трик во встрече с «Калгари Флэймз» (6:4).

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