Толванен — о рекорде Кузнецова в КХЛ: думаю, это достижение сменит владельца

Нападающий «Йокерита» Ээли Толванен считает, что он побьёт рекорд КХЛ по количеству очков в сезоне среди игроков не старше 19 лет, который принадлежит Евгению Кузнецову.



«Будет классно обойти этого парня, сейчас он здорово играет в НХЛ. Я не говорю, что рекорд Кузнецова будет побит, ничего не обещаю. Но думаю, у рекорда сменится владелец, потому что у меня остаётся ещё достаточно матчей», — цитирует Толванена Iltalehti.



Кузнецов в сезоне-2010/11 в составе «Трактора» набрал 32 (17+15) очка в 44 матчах. 18-летний Толванен проводит дебютный сезон в КХЛ и в 31 матче отметился 17 заброшенными шайбами и 13 голевыми передачами.



Российский форвард играет в «Вашингтон Кэпиталз» с сезона-2013/14, в 285 матчах он набрал 208 (59+149) очков.

8 игроков КХЛ, которые уже стали открытием сезона Финский вундеркинд, «сибирский» вратарь и многие другие.

Видео последнего гола Толванена можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.