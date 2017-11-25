Баста: Евгений Кузнецов — это легенда, про таких людей надо снимать кино

Известный рэпер Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, выразил удивление по поводу того, что в России снимают мало фильмов про живых спортсменов, и отметил, что одним из героев такого фильма мог бы стать нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов.



«Конечно, Радулов приглашал на хоккей в Даллас. У меня был тур в Америке, но там мы с ним не пересеклись, потому что у них был ад по играм. Зато в Чикаго мы с Кучерявым (Артемием Панариным. — Прим. «Чемпионата») виделись. Кучерявому привет! Женя Кузнецов — мой кент, он меня с Овечкиным познакомил. Кузя — это вообще человек, про которого надо снимать кино, как он пришёл в хоккей, как играет вдохновенно. Это легенда. Удивительно, что у нас в стране так мало снимают фильмов про живых спортсменов», — сказал Баста в интервью «Чемпионату».

Кузнецов дебютировал в КХЛ в возрасте 17 лет в составе «Трактора», а в следующем сезоне установил рекорд лиги по количеству очков в сезоне среди игроков до 19 лет. В 2011 году он помог сборной России завоевать золото молодёжного чемпионата мира, а в 2013-м дошёл с «Трактором» до финала Кубка Гагарина. Кузнецов уехал в НХЛ в сезоне-2013/14 и с тех пор выступает в «Вашингтон Кэпиталз».