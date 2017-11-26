Кучеров в последних 4 матчах набрал 1 очко при показателе полезности «-4»

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров упустил лидерство в гонке снайперов, его обошёл Александр Овечкин.



В последних четырёх матчах российский форвард набрал 1 (0+1) очко и заработал показатель полезности «-4».



В первых 20 матчах сезона на его счету было 17 голов и 16 передач при показателе полезности «+12».



Капитан «Тампы» Стивен Стэмкос, который является лучшим бомбардиром лиги, также сделал одну передачу при показателе полезности «-4» в последних четырёх матчах. В первых 20 играх на его счету было 35 (10+25) баллов за результативность и «+13».

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