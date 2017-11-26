Сколько хет-триков сделает Овечкин в сезоне-2017/18

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил свой третий хет-трик в сезоне и 20-й за время выступления в НХЛ. По этому показателю Овечкин сравнялся с легендарным российским форвардом Павлом Буре и канадским нападающим Дэррилом Ситтлером. Лидером лиги по количеству хет-триков является Уэйн Гретцки (50).
«Чемпионат» предлагает своим читателям поучаствовать в опросе: «Сколько хет-триков сделает Александр Овечкин?».
Варианты ответа предложены следующие:
Останется три
4-5
Больше пяти
Проголосовать можно на playbuzz.
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