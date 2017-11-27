Ландескога могут дисквалифицировать за удар клюшкой в голову Ткачуку

НХЛ может дисквалифицировать нападающего «Колорадо Эвеланш» Габриэля Ландескога за толчок клюшкой в голову форварда «Калгари «Флэймз» Мэттью Ткачука. Хоккеисту предстоит дисциплинарное слушание.



Эпизод произошёл в концовке первого периода матча, Ландеског был удалён на две минуты за толчок клюшкой. Встреча завершилась победой «Калгари» со счётом 3:2.



В карьере шведского форварда была одна дисквалификация. В марте 2016 года его отстранили на три игры за толчок клюшкой защитника «Анахайм Дакс» Симона Депре.



В 22 матчах сезона на счету Ландескога девять голов и восемь передач.

Видео можно посмотреть в «Твиттере».