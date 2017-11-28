Бобровский стал рекордсменом «Коламбуса» по количеству матчей среди вратарей

Матч с «Монреаль Канадиенс» (1:3) стал для вратаря Сергея Бобровского 267-м в составе «Коламбус Блю Джекетс».



Россиянин обошёл по этому показателю Марка Дени и вышел на первое место в истории клуба по количеству матчей среди игроков его амплуа.



Бобровский играет за «Коламбус» с сезона-2012/13, за это время он одержал 153 победы и дважды признавался лучшим вратарём НХЛ по итогам сезона.



В текущем регулярном чемпионате Бобровский лидирует по проценту отражённых бросков (93,5) и коэффициенту надёжности (1,92), а также занимает второе место по количеству побед (14).

События дня НХЛ. Бобровский переписал ещё один рекорд «Коламбуса» А Кросби успешно заменил травмированного Малкина.