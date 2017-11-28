Стиллман: когда первый раз летел во Владивосток, спросил себя, куда я еду

Главный тренер «Адмирала» Фредрик Стиллман рассказал, как три года назад принимал приглашение о работе клуба из Владивостока. Шведский специалист сначала работал с защитниками, а в середине этого сезона после отставки Александра Андриевского возглавил команду.



«Дэвид Немировски играл в ХВ 71, он позвонил мне три года назад и спросил, не хочу ли я приехать. У меня не было работы в тот момент, я ответил согласием. Почему нет? Семья была удивлена моим решением. Все! Да и я сам. Когда я ответил согласием Дэвиду, не особенно представлял, где находится Владивосток. Пришёл домой, открыл карту… Было страшно увидеть, где этот город. Помню свой первый полёт туда. Была стыковка в Москве, а затем ещё девять часов в воздухе. Я спросил себя: «Куда я еду?»

Это прекрасный город, где есть практически всё, много отличных ресторанов. Мне нравится азиатская кухня, морепродукты и русский борщ. От перелётов я устал. Мы иногда говорим об этом с ребятами, но нельзя искать в этом оправдания. Нужно и дальше пытаться сделать свою работу как можно лучше», — цитирует Стиллмана пресс-служба КХЛ.