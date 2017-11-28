Форвард «Нефтехимика» Ганзл пропустит от двух до четырёх недель из-за травмы

Нападающий нижнекамского «Нефтехимика» Робин Ганзл получил травму, из-за чего выбыл на срок от двух до четырёх недель.



«Нападающий Робин Ганзл получил травму нижней части тела и выбыл на срок от двух до четырёх недель», — рассказал главный тренер нижнекамской команды Андрей Назаров корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.



Ганзл делит второе место в списке лучших бомбардиров клуба с Андреем Нестрашилом, сейчас у него на счету 22 (5+17) очка.



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