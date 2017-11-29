Бадюков: не стоит рассматривать «зелёное дерби» как шанс для Вестерлунда

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков поделился ожиданиями от матча между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым» и оценил шансы главного тренера уфимцев Эркки Вестерлунда сохранить свой пост. «Салават» проиграл шесть из последних семи встреч.

«Ак Барс» отправит Вестерлунда в отставку. Прогнозы на игровой день КХЛ Дела «Салавата» не сдвинутся с мёртвой точки, а «Авангард» продолжит проигрывать в Питере.

«Если будет удаление в начале и уфимцы реализуют его и зацепятся за счёт, о чём говорил Арзамасцев с болельщиками, и если все сыграют так, как их просят, то в данном матче можно будет зацепиться. Я не стал бы говорить про отставку Вестерлунда. Это всегда было, есть и будет. Всегда цепляются. Про «Динамо» вот говорят, что у Воробьёва последний матч, последний шанс. Но всё происходит достаточно спокойно, нагнетать ничего не нужно. Это не футбол, одна игра не может всё поменять.

Думаю, что руководство «Салавата» понимает, что одним матчем не отмажешься, нужно более обширно смотреть на ситуацию и строить более долгоиграющие планы. Не стоит рассматривать это встречу как шанс задержаться для Вестерлунда. В хоккее все думают сериями», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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