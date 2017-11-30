Генменеджер «Эдмонтона»: проблемы команды напоминают смерть от 1000 ран

Генеральный менеджер «Эдмонтон Ойлерз» Питер Чиарелли поделился мнением о неудачном старте сезона. «Нефтяники» занимают третье с конца место в турнирной таблице.



«Я очень расстроен нашим результатом. Наши проблемы напоминают мне смерть от 1000 ран. Справишься с одной — тут же открывается новая. У нас были сложности с результативностью. Они до сих пор остаются, но мы создаём много голевых моментов. Были проблемы с игрой в обороне. Они касались и вратарей. Мы стали лучше играть в неравных составах, но нам по-прежнему надо работать над этим аспектом. Я вижу проблемы и знаю, что тренерский штаб их решает.



Можно сказать, что наши трансферы в межсезонье не оправдали себя в полной мере. Но генеральный менеджер должен компенсировать недостатки, проявлять терпение. Это не значит, что мы не работаем над проблемами. У нас сейчас мало что получается, и мы стараемся найти выход из этой ситуации», — цитирует функционера официальный сайт лиги.

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