А. Алексеев: «Динамо» хотело доказать себе, что может переломить игру

Автор победной шайбы в составе московского «Динамо» Андрей Алексеев подвёл итоги встречи с «Сибирью» (6:4).



«После второго периода хотели доказать самим себе, что можем переломить игру. Порадовали болельщиков градом голов. Безголевая серия? Да, там 22 или 23 матча, держится это в голове, когда долго не забиваешь. Ну ничего, зато прорвало наконец-то. Сходил в церковь, помолился. Так что помощь свыше помогла. Надеюсь, что дальше всё пойдёт только лучше.



Повлияло ли возвращение Анисина? Молодчик, первая игра — и первый гол. Влился в нашу игру, помог нам одержать эту победу», — передаёт слова Алексеева корреспондент «Чемпионата» Александр Тарасов.

Кабаки и драки остались в прошлом. Анисин вернулся и случилось чудо Даже хет-трик Конькова потерял свою ценность.