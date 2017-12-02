Голкипер «Каролины» Дарлинг отдал пас игроку «Рейнджерс» на свои пустые ворота

«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал крупную победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз». Встреча завершилась со счётом 5:1.



В начале второго периода при счёте 1:0 в пользу «Каролины» игрок «Рейнджерс» при игре в большинстве от своей лицевой линии послал шайбу в зону атаки. Голкипер «ураганов» Скотт Дарлинг хотел сыграть клюшкой по скачущей шайбе, но промахнулся, и она прошла у него между ног на пустые ворота, где её переправил в сетку Давид Деарне.

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