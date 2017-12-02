Торторелла: тройка Панарина тянет «Коламбус» в атаке

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла после победы в матче с «Анахайм Дакс» (4:2) поделился мнением об игре звена Артемий Панарин – Пьер-Люк Дюбуа – Джош Андерсон, которое набрало восемь очков и хоккеисты которого были признаны лучшими игроками матча.

Жизнь после Кейна. Панарин заиграл в «Коламбусе» и не плачет по «Чикаго» Вместо Кейна теперь силовик Андерсон. Вместо Анисимова – новичок-франкофон.

«Тройка Панарина тянет нас в атаке. Другие ребята испытывают некоторые проблемы. Это звено выглядело очень хорошо, Артемий гораздо увереннее контролировал шайбу, Дюбуа в этом плане продолжает впечатлять, он сделал отличный пас на гол. Андерсон почувствовал игру, это можно видеть», — сказал Торторелла в эфире клубного телевидения.

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Видео можно посмотреть также в «твиттере» «Коламбус Блю Джекетс».