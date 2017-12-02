Стали известны пары финалистов в голосовании за лучшую группу поддержки КХЛ

Определились все участники финальной части голосования за самую красивую группу поддержки КХЛ. Западную конференцию представят группы поддержки СКА, «Северстали», «Торпедо» и «Спартака», а Восточную — девушки из «Нефтехимика», «Сибири», «Ак Барса» и «Трактора». Финал голосования пройдёт по формуле плей-офф без разделения на конференции, рейтинг — согласно общему количеству голосов на первом этапе.

Пары первого раунда плей-офф выглядят следующим образом.

СКА — «Трактор»;

«Спартак» — «Нефтехимик»;

«Северсталь» — «Ак Барс»;

«Торпедо» — «Сибирь».

Голосование по первым двум парам стартует 4 декабря в 10:00 мск и продлится до 5 декабря 18:00 мск. Оставшиеся участники вступят в борьбу 6 декабря в 10:00 мск.

Выбери самую красивую группу поддержки Западной конференции КХЛ Главный конкурс хоккейного сезона.