Э. Галимов — о возможном лидерстве на Востоке: а чем «Нефтехимик» хуже?

Нападающий «Нефтехимика» Эмиль Галимов прокомментировал победу в матче с «Ак Барсом» (2:1), которая позволила команде Андрея Назарова приблизиться к казанцам, лидирующим на Востоке, на расстояние в два очка.



«Сегодня был интересный матч для болельщиков, татарстанское дерби. Чувствовалось напряжение. Очень приятно выигрывать в таких матчах.



В Ярославле тоже были принципиальные соперники — «Торпедо», ЦСКА. Здесь команды из одной республики.



Не попал в пустые ворота на последних минутах, потому что устал просто, голова закружилась — и не попал.



Замахиваемся ли мы на лидерство? Да. А почему нет? Чем мы хуже?» — цитирует Галимова «Спорт Бизнес Online».

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