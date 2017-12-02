Гол Клинкхаммера не спас «Ак Барс» от поражения в матче с «Нефтехимиком»

«Нефтехимик» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом». Встреча, проходившая в Казани, завершилась со счётом 2:1.

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В концовке первого периода Эмиль Галимов вывел гостей вперёд, но на экваторе матча Роб Клинкхаммер восстановил равенство. Вскоре Олег Пиганович сделал счёт 2:1, его гол стал победным. В оставшееся время шайб заброшено не было.

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Видео лучших моментов матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.