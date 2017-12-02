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Гол Клинкхаммера не спас «Ак Барс» от поражения в матче с «Нефтехимиком»

Хоккей

«Нефтехимик» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом». Встреча, проходившая в Казани, завершилась со счётом 2:1.

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В концовке первого периода Эмиль Галимов вывел гостей вперёд, но на экваторе матча Роб Клинкхаммер восстановил равенство. Вскоре Олег Пиганович сделал счёт 2:1, его гол стал победным. В оставшееся время шайб заброшено не было.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

КХЛ - регулярный чемпионат
02 декабря 2017, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
1 : 2
0:1, 1:1, 0:0
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 – Галимов (Нестрашил, Густафссон) – 18:45 (5x5), 1:1 – Клинкхаммер (Яруллин, Сидоров) – 31:31 (5x5), 1:2 – Пиганович (Шиксатдаров) – 35:57 (5x5)

Видео лучших моментов матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

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