Форвард «Нефтехимика» перенёс операцию по удалению аппендицита

Нападающий «Нефтехимика» Рафаэль Бикмуллин перенёс операцию по поводу острого аппендицита, информирует официальный «твиттер» нижнекамского клуба. По словам врача «Нефтехимика» Георгия Чебышева, операция прошла успешно.



20-летний Бикмуллин в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ принял участие в двух встречах, не набрав на свой счёт результативных баллов при показателе полезности «0». В среднем на льду игрок проводил около 7 минут за матч.



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