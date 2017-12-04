Вратарь СКА Шестёркин получил травму и отправился с выезда в Петербург

Голкипер петербургского СКА Игорь Шестёркин получил повреждение и покинул команду, у которой продолжается выездная серия, сообщил в эфире телеканала «LifeNews 78» тренер вратарей команды Рашит Давыдов. Степень тяжести повреждения у Шестёкина невысокая, вместо него в состав «армейцев» вызван вратарь «СКА-Нева» Алексей Мельничук.



21-летний Шестёркин в нынешнем сезоне принял участие в 20 матчах, одержав 18 побед при коэффициенте надёжности 1,57 и проценте отражённых бросков 94,1.



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