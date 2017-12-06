Хет-трик Шенна позволил «Сент-Луису» прервать победную серию «Монреаля»

«Сент-Луис Блюз» обыграл «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Белл-центр» в Монреале и завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

Хет-трик в составе победителей оформил Брэйден Шенн, отличившийся на 6-й, 23-й и 53-й минутах. Ещё один гол за «Блюз» забил Скотт Апшолл (23). У «Монреаля» два гола забил Ши Уэбер (38, 47), ещё одна заброшенная шайба в активе Джорди Бенна (15). Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провёл на льду 18 минут 18 секунд.

Победная серия «Монреаля» прервалась на отметке в 5 матчей. «Сент-Луис» одержал первую победу после трёх поражений кряду.