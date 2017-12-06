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Хет-трик Шенна позволил «Сент-Луису» прервать победную серию «Монреаля»

Хоккей

«Сент-Луис Блюз» обыграл «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Белл-центр» в Монреале и завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

Хет-трик в составе победителей оформил Брэйден Шенн, отличившийся на 6-й, 23-й и 53-й минутах. Ещё один гол за «Блюз» забил Скотт Апшолл (23). У «Монреаля» два гола забил Ши Уэбер (38, 47), ещё одна заброшенная шайба в активе Джорди Бенна (15). Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провёл на льду 18 минут 18 секунд.

Победная серия «Монреаля» прервалась на отметке в 5 матчей. «Сент-Луис» одержал первую победу после трёх поражений кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 декабря 2017, среда. 03:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
3 : 4
1:1, 1:2, 1:1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 – Шенн (Шварц) – 05:00 (5x5), 1:1 – Бенн (Плеканец, Карр) – 15:28 (5x5), 1:2 – Апшолл (Яшкин) – 22:32 (5x5), 1:3 – Шенн (Пьетранджело) – 22:39 (5x5), 2:3 – Уэбер (Шоу) – 37:04 (5x5), 3:3 – Уэбер (Шоу) – 46:34 (5x5), 3:4 – Шенн (Шварц, Парэйко) – 52:11 (5x5)
События дня НХЛ. Хет-трик имени Тарасенко — два гола, два паса и драка!
Кстати, «Сент-Луис» на первом месте в лиге.
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