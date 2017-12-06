Торторелла об 1:4: «Коламбус» заслужил такой результат, если не худший

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 1:4. После первого периода счёт был равный — 1:1, в оставшиеся 40 минут «Нью-Джерси» забил трижды.



«Мы хорошо провели первый период, но потеряли себя, когда забили гол. Я редко вижу такую игру от нашей команды, но сегодня нас переиграли, соперник был быстрее и настойчивее. Скажу честно, мы заслужили такой результат, если не худший», — цитирует Тортореллу The Athletic.

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