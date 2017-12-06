Ткачёв: все знают, какая сборная будет выступать под нейтральным флагом

Нападающий «Ак Барса» и сборной России Владимир Ткачёв прокомментировал поражение его команды в матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА (2:3 ОТ) и поделился мнением о ситуации с допуском сборной России до Олимпиады в Корее.

«Все получили удовольствие от игры — команда, болельщики. Нам немного не повезло, но будем работать. Надо было забивать в большинстве в третьем периоде.

У меня нет никаких соображений по поводу нейтрального флага. Поедем и будем играть. Вы же знаете, кто поедет. Все будут поддерживать эту сборную. Все знают, какая сборная выступает под этим флагом», — сказал Ткачёв в интервью «Спорт Бизнес Online».