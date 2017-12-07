«Вашингтон» — «Чикаго»: Анисимов и Кейн — худшие игроки матча по +/

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 6:2.

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Нападающие «Чикаго» Блэкхоукс Патрик Кейн, Артём Анисимов и Брэндон Саад завершили матч с показателем полезности "-3"-. Анисимов провёл на льду 16 минут 33 секунды, за которые нанёс один бросок по воротам и выиграл 53% вбрасываний.

В сезоне-2017/18 Анисимов сыграл 28 игр, в которых набрал 15 (12+3) очков за результативность, матч с «Вашингтоном» стал худшим в сезоне для российского нападающего по полезности.

Кейн провёл на льду 20.22, а Саад — 15.30.