Лучич — о Макдэвиде: я 11 лет в НХЛ, но учусь у играющего второй сезон парня

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Милан Лучич поделился мнением об игре своего партнёра по команде форварда Коннора Макдэвида.



«Конечно, Макдэвид ещё молод, всё ещё учится, хотя уже успел стать самым ценным игроком лиги. Я думаю, что нынешний сезон многому его научит, принимая во внимание то, с чем нам пришлось столкнуться. Очень приятно находиться рядом с таким талантливым человеком. Я уже 11 лет играю в лиге, но учусь у парня, который проводит второй сезон.



Макдэвид боец, всегда стремится к победе, очень любит хоккей и хочет стать ещё лучше, хотя кажется, что он и так уже достиг совершенства практически во всех аспектах игры. Порой думаешь, что уже видел всё, а он сотворит нечто такое, что остаётся только развести руками и сказать: „Как это у него получается?“ Я очень рад, что играю вместе с ним и Леоном Драйзайтлем. Они очень много дают команде. Это отличная мотивация», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

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