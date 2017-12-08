Овечкин: движение Putin Team про людей, которых объединяет гордость за страну

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о движении Putin Team.

«На сегодняшний день с движением Putin Team жители более 600 городов и более 50 стран мира. Обсуждался ли проект с Путиным? Нет. Это неофициальное движение, неформальное, которое регламентируется только здравым смыслом и настоящими человеческими ценностями. Наше движение не про агитацию и сбор подписей, а про людей, которых объединяют простые человеческие ценности, такие как доверие, уважение, справедливость, гордость за страну», — сказал хоккеист в интервью «РИА Новости».