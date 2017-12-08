Никита Беспалов показал шлем для ретроматча «Спартака»

Вратарь «Спартака» Никита Беспалов представил шлем, в котором сыграет в ретроматче в честь дня рождения клуба. Красно-белые 9 декабря в Москве примут «Слован», встреча будет посвящена эпохе 1980-х годов.



На маске изображены легенды московского клуба Александр Якушев, Вячеслав Старшинов, Борис Майоров и вратарь Виктор Зингер.



Обе команды выйдут на лёд в ретроформе, кроме того специальные исторические комплекты формы подготовлены и для судей.

В джемпере и с магнитолой. Каким будет самый яркий матч сезона КХЛ 9 декабря в «Парке Легенд» хоккейный «Спартак» вновь заведёт машину времени.

Фото можно посмотреть также в «инстаграме» Никиты Беспалова.