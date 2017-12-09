Начнёт ли Юрзинов в «Сибири» с победы, и как завершатся другие матчи в КХЛ?

Сегодня, 9 декабря, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоятся девять матчей. Мы предлагаем вам спрогнозировать исход следующих встреч:

Юрзинов начнёт поднимать «Сибирь». Прогнозы на игровой день КХЛ Кто выиграет первое в сезоне дальневосточное дерби и ретроматч «Спартака»?

«Амур» — «Адмирал»

«Трактор» — «Барыс»

«Автомобилист» — «Авангард»

«Металлург» Мг — «Сибирь»

«Нефтехимик» — «Динамо» М

«Северсталь» — «Витязь»

«Торпедо» — «Йокерит»

«Динамо» Мн — «Динамо» Р

«Спартак» — «Слован»



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Вы можете принять участие в опросе также в PlayBuzz.