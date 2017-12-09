Итоги дня для россиян в АХЛ: Гурьянов забил второй гол в сезоне

Завершился очередной игровой день в Американской хоккейной лиге, где было сыграно 10 матчей. Вратарь «Хартфорд Вулф Пэк» Александр Георгиев пропустил три шайбы после 38 бросков в матче с «Провиденс Брюинз», и его команда уступила по буллитам со счётом 3:4. Единственным россиянином, кто смог набрать очки в этот игровой день, стал нападающий «Техас Старз» Денис Гурьянов, забивший в ворота «Бейкерсфилд Кондорс» свой второй гол в сезоне. Эта шайба помогла «звёздам» перевести встречу в овертайм и вырвать победу (3:2 ОТ).
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|Игрок
|Клуб
|Очки
|Штраф
|Броски
|+/-
|И. Барбашёв (н)
|«Чикаго»
|0
|0
|2
|0
|Е. Свечников (н)
|«Грэнд Рэпидс»
|0
|0
|2
|-1
|Воробьёв (н)
|«Лихай Вэлли»
|0
|0
|1
|-1
|Толчинский (н)
|«Шарлотт»
|0
|2
|2
|0
|Зыков (н)
|«Шарлотт»
|0
|2
|2
|0
|Мамин (н)
|«Спрингфилд»
|0
|0
|1
|0
|Волков (н)
|«Сиракьюз»
|0
|0
|0
|2
|Гурьянов (н)
|«Техас»
|1+0
|2
|1
|0
|Педан (з)
|«Уилкс Барре»
|0
|2
|0
|0
|Дыбленко (з)
|«Бингхэмптон»
|0
|0
|2
|-2
|Валиев (з)
|«Торонто»
|0
|2
|0
|0
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