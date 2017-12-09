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Итоги дня для россиян в АХЛ: Гурьянов забил второй гол в сезоне

Хоккей

Завершился очередной игровой день в Американской хоккейной лиге, где было сыграно 10 матчей. Вратарь «Хартфорд Вулф Пэк» Александр Георгиев пропустил три шайбы после 38 бросков в матче с «Провиденс Брюинз», и его команда уступила по буллитам со счётом 3:4. Единственным россиянином, кто смог набрать очки в этот игровой день, стал нападающий «Техас Старз» Денис Гурьянов, забивший в ворота «Бейкерсфилд Кондорс» свой второй гол в сезоне. Эта шайба помогла «звёздам» перевести встречу в овертайм и вырвать победу (3:2 ОТ).

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ИгрокКлубОчкиШтрафБроски+/-
И. Барбашёв (н)«Чикаго»0020
Е. Свечников (н)«Грэнд Рэпидс»002-1
Воробьёв (н)«Лихай Вэлли»001-1
Толчинский (н)«Шарлотт»0220
Зыков (н)«Шарлотт»0220
Мамин (н)«Спрингфилд»0010
Волков (н)«Сиракьюз»0002
Гурьянов (н)«Техас»1+0210
Педан (з)«Уилкс Барре»0200
Дыбленко (з)«Бингхэмптон»002-2
Валиев (з)«Торонто»0200

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