Итоги дня для россиян в АХЛ: Гурьянов забил второй гол в сезоне

Завершился очередной игровой день в Американской хоккейной лиге, где было сыграно 10 матчей. Вратарь «Хартфорд Вулф Пэк» Александр Георгиев пропустил три шайбы после 38 бросков в матче с «Провиденс Брюинз», и его команда уступила по буллитам со счётом 3:4. Единственным россиянином, кто смог набрать очки в этот игровой день, стал нападающий «Техас Старз» Денис Гурьянов, забивший в ворота «Бейкерсфилд Кондорс» свой второй гол в сезоне. Эта шайба помогла «звёздам» перевести встречу в овертайм и вырвать победу (3:2 ОТ).

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Игрок Клуб Очки Штраф Броски +/- И. Барбашёв (н) «Чикаго» 0 0 2 0 Е. Свечников (н) «Грэнд Рэпидс» 0 0 2 -1 Воробьёв (н) «Лихай Вэлли» 0 0 1 -1 Толчинский (н) «Шарлотт» 0 2 2 0 Зыков (н) «Шарлотт» 0 2 2 0 Мамин (н) «Спрингфилд» 0 0 1 0 Волков (н) «Сиракьюз» 0 0 0 2 Гурьянов (н) «Техас» 1+0 2 1 0 Педан (з) «Уилкс Барре» 0 2 0 0 Дыбленко (з) «Бингхэмптон» 0 0 2 -2 Валиев (з) «Торонто» 0 2 0 0

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