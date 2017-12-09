Дацюк: нужно время, чтобы набрать форму, а то все кажутся быстрее и сильнее

Нападающий СКА Павел Дацюк прокомментировал своё возвращение после травмы и поражение в матче с ХК «Сочи» (1:2).

«Как обычно для меня бывает, нужно какое-то время, чтобы всё возобновить, – а то все бегут, все быстрые, сильные. Конечно, лучше играть, чем смотреть и тренироваться.

ХК «Сочи» два раза за сезон обыграл СКА? На нас все настраиваются, это ясно. Может, мы немного не настроились, всё же конец поездки, усталость. Хозяева здорово играли, очень хорошо катались, оборонялись и использовали те моменты, которые у них были. Поражение всегда оставляет осадок. Мы должны исправлять свои ошибки и готовиться к каждой игре, понимая, что на нас настраиваются. Не имеет значения, на сколько очков мы впереди.



До Игр ещё далеко, идёт подготовка. Как бы ты ни тренировался, первые матчи всё равно очень тяжёлые. Все кажутся быстрее, сильнее. Нужно время», — цитирует Дацюка пресс-служба клуба.

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Видео интервью можно посмотреть также на канале СКА в YouTube.