НХЛ может внедрить бесчиповую технологию отслеживания игроков уже в 2019 году

НХЛ работает над изобретением новой технологии отслеживания игроков во время матча и надеется внедрить её в сезоне-2019/20 или даже в плей-офф 2019 года. Об этом сообщил комиссар НХЛ Гэри Беттмэн. Технология не предусматривает использование чипов в джерси или шайбе, а будет основана на данных с видеокамер.



«Мы с технологическими компаниями находимся в процессе работы над изобретением технологии, которой пока не существует. Для хоккея разработать подобную вещь намного сложнее, чем для других видов спорта из-за специфики игры – физического контакта, клюшек, скорости и всего остального. Но мы настроены это осуществить и вкладываем довольно много денег в этот проект.



Мы выяснили, что технология может работать, но надо улучшить её для применения в больших масштабах. Одно дело осуществить это в 16 или 17 матчах за две недели на одной арене, другое – в 1271 игре на 31 арене. Работа не закончена, но мы уверены, что всё получится. Данные, которые мы сможем получить, а также новые возможности для телекомпаний очень воодушевляют», — приводятся слова Беттмэна на официальном сайте НХЛ.



В прошлом лига работала над технологиями по отслеживанию игроков и шайбы, которые применялись на Матче звёзд 2015 года и Кубке мира 2016 года. Новая технология может быть опробована уже на Матче звёзд 2018 года.