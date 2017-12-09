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«Спартак» забросил «Словану» восемь шайб в ретроматче, у Осипова — дубль

Хоккей

Московский «Спартак» дома разгромил братиславский «Слован», игра закончилась со счётом 8:2. Встреча проходила в ретростиле.

У хозяев заброшенными шайбами сумели отметиться Вячеслав Лещенко, Дмитрий Калинин, Лукаш Радил, Дмитрий Черных, Райан Стоа, Александр Кузнецов и Александр Осипов, оформивший дубль. Голы в составе «Слована» записали на свой счёт Колби Дженовей и Павол Скалицки.

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КХЛ - регулярный чемпионат
09 декабря 2017, суббота. 17:30 МСК
Спартак
Москва
8 : 2
2:1, 2:0, 4:1
Слован
Братислава
1:0 – Лещенко (Калинин, Стоа) – 03:29 (5x5), 1:1 – Дженовей (Депре, Кашпар) – 16:47 (5x5), 2:1 – Калинин (Лещенко, Радил) – 19:37 (5x5), 3:1 – Осипов (Хохлачёв) – 28:16 (5x5), 4:1 – Осипов (Подшендялов, Хохлачёв) – 39:54 (5x4), 5:1 – Радил (Лещенко, Стоа) – 40:44 (5x4), 6:1 – Черных (Осипов, Хохлачёв) – 41:42 (5x4), 7:1 – Стоа (Лещенко, Кулик) – 49:21 (5x5), 7:2 – Скалицки (Дженовей) – 55:26 (5x5), 8:2 – Кузнецов (Талалуев) – 56:02 (5x5)

Посмотреть видео опасных моментов можно на официальном сайте КХЛ.

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