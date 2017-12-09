«Спартак» забросил «Словану» восемь шайб в ретроматче, у Осипова — дубль

Московский «Спартак» дома разгромил братиславский «Слован», игра закончилась со счётом 8:2. Встреча проходила в ретростиле.



У хозяев заброшенными шайбами сумели отметиться Вячеслав Лещенко, Дмитрий Калинин, Лукаш Радил, Дмитрий Черных, Райан Стоа, Александр Кузнецов и Александр Осипов, оформивший дубль. Голы в составе «Слована» записали на свой счёт Колби Дженовей и Павол Скалицки.



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