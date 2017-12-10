Кареев — о первой победе в сезоне: у меня не было груза после серии поражений

Вратарь «Салавата Юлаева» Андрей Кареев прокомментировал победу своей команды над «Локомотивом» (3:2), которая стала первой для него в сезоне.

Кареев одержал первую победу в сезоне в 10-м матче

«Переломили игру за счёт характера, за счёт самоотдачи. Драка Макарова — это один из переломных моментов. Я старался не обращать внимания на счёт, когда выходил на лёд, нужно просто выходить и делать свою работу.

Что было в перерыве? Ничего не было. Пришёл, готовился ко второму периоду. В раздевалке тренер сказал, но причину замену Скривенса никто не объяснял.

Спал ли груз после первой победы? Нет, у меня и не было груза. Никак по-особенному отмечать победу не буду", — передаёт слова Кареева «Спорт Бизнес Online».