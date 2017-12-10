Квартальнов — о 0:2 во втором периоде: не получилось то, о чём договаривались

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение своей команды от «Салавата Юлаева» (2:3). «Локомотив» проиграл второй период со счётом 0:2.

«По накалу матч был неплохой, но по содержанию нам не удался второй период. Не получилось то, о чём договаривались. Играли с хорошей командой, не дотерпели и получили третий гол. Перевернуть обратно не удалось», – передаёт слова Квартальнова корреспондент «БИЗНЕС Online».

Обзор второго периода можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.