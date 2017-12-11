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«Торонто» минимально и всухую обыграл «Эдмонтон», Макэлинни сделал 41 сейв

Хоккей

«Торонто Мэйпл Лифс» одержал минимальную победу над «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Эйр Канада-центр» в Торонто и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол на 34-й секунде матча забил нападающий «Торонто» Зак Хайман.

Голкипер «Мэйпл Лифс» Кёртис Макэлинни отразил 41 бросок по своим воротам, оформив «сухарь». Защитник Никита Зайцев провёл на льду 23 минуты 8 секунд, но результативными действиями не отметился.

Эта победа стала для «Торонто» третьей подряд и пятой в последних шести матчах.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 декабря 2017, понедельник. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1 : 0
1:0, 0:0, 0:0
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 – Хайман (Гардинер, Нюландер) – 00:34 (5x5)

Видео гола Хаймана можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».

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