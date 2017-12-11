«Торонто» минимально и всухую обыграл «Эдмонтон», Макэлинни сделал 41 сейв

«Торонто Мэйпл Лифс» одержал минимальную победу над «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Эйр Канада-центр» в Торонто и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол на 34-й секунде матча забил нападающий «Торонто» Зак Хайман.

Голкипер «Мэйпл Лифс» Кёртис Макэлинни отразил 41 бросок по своим воротам, оформив «сухарь». Защитник Никита Зайцев провёл на льду 23 минуты 8 секунд, но результативными действиями не отметился.

Эта победа стала для «Торонто» третьей подряд и пятой в последних шести матчах.

Видео гола Хаймана можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».