«Трактор» получил средства на переподписание контрактов с 6 воспитанниками клуба

Генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев сообщил, что клуб планирует переподписать контракты с молодыми хоккеистами системы клуба, которые активно привлекаются в основную команду и находятся в расширенном составе молодёжной сборной России.

«В ближайшее время «Трактор» намерен подписать новые соглашения с шестью молодыми перспективными игроками на более выгодных для ребят условиях. Наш клуб продолжает политику сохранения своих воспитанников. Данный вопрос отдельно выносился на обсуждение с президентом «Трактора» Борисом Дубровским, получил одобрение и дополнительные финансовые средства на эти цели», — цитирует Губарева пресс-служба клуба.