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Канада одержала волевую победу над Южной Кореей на Кубке Первого канала

Хоккей

Сборная Канады одержала волевую победу над национальной сборной Южной Кореи в стартовом матче Кубка Первого канала. Матч завершился со счётом 4:2 в пользу канадской команды.

Нападающий «Барыса» Мэттью Фрэттин открыл счёт на третьей минуте матча, однако на первый перерыв команды уходили при счёте 2:1 в пользу сборной Южной Кореи. В составе корейцев дубль на свой счёт записал нападающий «Аньян Халла» Ким Сан Вук. Решающим отрезком в матче стали три минуты во втором периоде, в течение которых по разу сумели отличиться защитник рижского «Динамо» Карл Столлери и нападающий «Куньлунь Ред Стар» Войтек Вольски. Окончательный счёт в матче установил форвард минского «Динамо» Куинтон Хауден, поразивший пустые ворота соперника на последней минуте.

Еврохоккейтур
13 декабря 2017, среда. 19:30 МСК
Канада
4 : 2
1:2, 2:0, 1:0
Южная Корея
1:0 – Фрэттин (Бурк) – 02:58 (5x5), 1:1 – Ким (Ким) – 05:01 (5x5), 1:2 – Ким (Тествуд, Ким) – 17:44 (5x5), 2:2 – Столлери (Паренто) – 30:19, 3:2 – Вольски (Рой, Робинсон) – 32:01, 4:2 – Брюле – 59:27

Ворота канадской команды защищал голкипер «Салавата Юлаева» Бен Скривенс.

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