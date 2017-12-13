Канада одержала волевую победу над Южной Кореей на Кубке Первого канала

Сборная Канады одержала волевую победу над национальной сборной Южной Кореи в стартовом матче Кубка Первого канала. Матч завершился со счётом 4:2 в пользу канадской команды.

Нападающий «Барыса» Мэттью Фрэттин открыл счёт на третьей минуте матча, однако на первый перерыв команды уходили при счёте 2:1 в пользу сборной Южной Кореи. В составе корейцев дубль на свой счёт записал нападающий «Аньян Халла» Ким Сан Вук. Решающим отрезком в матче стали три минуты во втором периоде, в течение которых по разу сумели отличиться защитник рижского «Динамо» Карл Столлери и нападающий «Куньлунь Ред Стар» Войтек Вольски. Окончательный счёт в матче установил форвард минского «Динамо» Куинтон Хауден, поразивший пустые ворота соперника на последней минуте.

Ворота канадской команды защищал голкипер «Салавата Юлаева» Бен Скривенс.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».