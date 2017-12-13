Тальбо: сборная Канады ждёт матча с Россией, после травмы чувствую себя хорошо

Нападающий сборной Канады Максим Тальбо прокомментировал победу в матче над Южной Кореей (4:2) на Кубке Первого канала, а также поделился ожиданиями от игры с Россией.

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«Думаю, мы хорошо сыграли. Первый период мы провели слабо, но затем исправились. Сборная Южная Кореи — хорошая команда. Там много легионеров, да и местные ребята неплохи, играют в хороший хоккей. Каждый заслуживает быть здесь. После травмы чувствую себя хорошо, играю, всё отлично. На протяжении шести недель я восстанавливался, но теперь вернулся. Больше не думаю о той травме.

Нас ждёт матч с Чехией, а только потом — с Россией. Это будет прекрасная игра, мы ждём субботней встречи. Но всё-таки сначала нужно сосредоточиться на матче с чехами», — передаёт слова Тальбо корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.