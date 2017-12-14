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Хоккей. Россия — Швеция. LIVE.
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19:30 Мск
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Фазель: Швеции и Финляндии стоит объединить свои лиги, мастеров не хватает

Хоккей

Президент ИИХФ Рене Фазель поделился мнением о необходимости создания общей европейской хоккейной лиги.

«В Европе недостаточно много сильных хоккейных клубов. Возможно, Швеция и Финляндия сумели бы объединиться в одну лигу, где от обеих стран выступало бы по шесть команд. В европейском хоккее слишком много клубов, мастеров высокого уровня на всех не хватает.

Я убежден, что в будущем Европа придёт к созданию общей хоккейной лиги. Этот вопрос обсуждается уже давно, и перидически будет подниматься», — цитирует Фазеля Aftonbladet.

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