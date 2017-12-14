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Россия – Швеция: трогательная акция, фанаты из Петушков и Умарк между ног. Фото

Хоккей

Сегодня, 14 декабря, на арене «ВТБ Ледовый дворец» национальная сборная России в своём первом матче на Кубке Первого канала одержала победу над сборной Швеции со счётом 3:1.

«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии с матча Россия — Швеция, подготовленные специальным фотокорреспондентом Александром Сафоновым.

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