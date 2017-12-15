Хоккейный клуб из Дании предложил своим игрокам зарплату в биткоинах

Хоккейный клуб «Рангстед Сайер Кэпитал», выступающий в главном дивизионе чемпионата Дании, предложил своим хоккеистам выплачивать заработную плату в биткоинах.

Некоторое время назад клуб подписал спонсорское соглашение с компанией Bitcoin Suisse, которая осуществляет различные сервисы с криптовалютами. Один из игроков «Рангстеда» Николай Розенталь стал первым хоккеистом, кто согласился отказаться от выплаты по контракту в датских кронах и перешёл на зарплату в биткоинах. Издание Berlingske Business сообщает, что часть контракта Розенталя застрахована от серьёзных колебаний курса, но оставшаяся сумма полностью зависит от текущей ситуации на рынке. Соглашение Розенталя с командой рассчитано на три года и вступит в силу 27 декабря.

Напомним, что в начале 2017 года курс биткоина составлял около $ 800, а нынешний курс этой криптовалюты — $ 16 000.