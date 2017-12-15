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Два истребителя пролетят над ареной в Оттаве перед игрой в честь 100-летия НХЛ

Хоккей

Два истребителя ВВС Канады пролетят над парком Лэнсдаун перед стартовым вбрасыванием матча под открытым небом, который пройдёт в Оттаве. Также истребители пролетят над зданием парламента Канады, рядом с которым будет вестись прямая трансляция игры на больших экранах.

Матч под открытым небом, приуроченный к 100-летнему юбилею НХЛ, состоится 16 декабря, соперником «Оттавы» станет «Монреаль Канадиенс». НХЛ была образована в 1917 году, первый матч в истории лиги прошёл между «Оттавой» и «Монреалем» и завершился со счётом 4:7.

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