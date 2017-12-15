Итоги дня ВХЛ: «Сокол» уступил «Дизелю», прервав серию побед

15 декабря в регулярном чемпионате ВХЛ было сыграно четыре матча.



ХК «Саров» на домашней площадке проиграл «Ермаку» со счётом 0:3.



Максим Юшков оформил дубль, ещё одну шайбу забросил Артём Севанькаев. Вратарь Сергей Борисов сыграл на ноль, отразив 18 бросков.



«Сарыарка» на выезде разгромила «Буран» со счётом 6:1, прервав четырёхматчевую серию поражений.

В составе победителей отличились Олег Ломако, Даниил Ердаков, Сергей Тополь, Айрат Зиазов, Кирилл Тамбиев и Дмитрий Желнеревский. Единственный гол хозяев забил Андрей Геращенко.



Усть-каменогорское «Торпедо» в гостях с минимальным счётом одолело ХК «Рязань», победный гол забил Тэннер Соренсон.



«Сокол» в Пензе уступил «Дизелю» по буллитам – 1:2, прервав серию побед на пяти матчах.



Павел Копытин забросил за «Дизель» в основное время, а затем реализовал решающий буллит. Шайба красноярской команды на счету Дениса Григоркевича.

Эта победа помогла «Дизелю» сократить отставание от зоны плей-офф. Андрей Сидоренко пытается вывести команду на победный путь. Недавно был подписан контракт с нападающим Игорем Фефеловым, и главный тренер попытаться раскрыть лучшие качества игрока, а вместе с этим улучшить результаты команды.