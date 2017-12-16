Братья Седины вместе стали третьей звездой дня в НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги назвал лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.



Первой звездой стал форвард «Баффало Сэйбрз» Джек Айкел, набравший четыре (3+1) очка в матче с «Каролиной Харрикейнз» (4:5 ОТ).



Второй звездой признан нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Брайан Бойл, отметившийся тремя (2+1) очками в игре с «Даллас Старз» (5:2).



Третьей звездой стали форварды «Ванкувер Кэнакс» Даниэль и Хенрик Седины, в игре с «Сан-Хосе Шаркс» (4:3 ОТ) сделавшие на двоих шесть результативных передач.