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Как завершится матч Россия — Канада на Кубке Первого канала?

Хоккей

Сегодня, 16 декабря, сборная России проведёт второй матч на Кубке Первого канала, в рамках которого встретится с командой Канады. Мы предлагаем болельщикам спрогнозировать исход матча Россия – Канада, который начнётся в 17:00 мск на площадке «ВТБ Ледового дворца».

Сборные России и Канады встречались между собой в рамках российского этапа Еврохоккейтура пять раз. Россияне ни разу не уступили Канаде: выиграли четыре игры, один матч завершился ничьей. Самая крупная победа России — 8:2.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Пройти опрос также можно на Playbuzz.

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