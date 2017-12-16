Кожевников: Шипачёв толкнул соперника в спину, судья всё правильно сделал

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал эпизод с удалением до конца матча форварда Вадима Шипачёва в игре Кубка Первого канала между Россией и Канадой.



«Шипачёв толкнул человека, судьи к этому нормально отнеслись. Он ударил визором в спину соперника, что здесь ещё можно сказать? Думаю, судья всё сделал правильно. В любом удалении можно что-то искать, но раз у О'Делла кровь пошла, то всё», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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